Скоро за дешевые антибиотики убивать будут: саратовец рассказал об огромных очередях в аптеках

Огромная очередь в саратовскую аптеку. Фото Сергея Александрова
Житель Саратова рассказал об огромных очередях в аптеках.
Своими наблюдениями пользователь соцсетей Сергей Александров поделился в нескольких пабликах.
- Огроменные очереди в аптеках за «Цефтриаксоном». Люди, как вы не понимаете, он не спасет вас от «ковида», это антибиотик, лечит сопутствующие инфекции после переноса вируса. Сегодня вышла женщина из этой аптеки в руках около 50-60 доз, она их еле держит в руках, и со словами:»Цефтриаксона больше нет» пошла в сторону Сенного рынка. На нее люди смотрели волком, я думаю за антибиотик ценой в 50 рублей скоро друг друга убивать будут, — написал он.
Присланные фотографии запечатлели действительно большие очереди.
Жители скупают десятки доз. Фото Сергея Александрова
В комментариях мнения разделились: некоторые согласны, что не следует скупать лекарства впрок. Другие не надеются на медицину и предполагают, что так много покупают те, у кого болеют семьи.
На брифинге 28 октября заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер подчеркнул, что нельзя принимать антибиотики прост так, для профилактики заболевания.
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