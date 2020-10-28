Скоро за дешевые антибиотики убивать будут: саратовец рассказал об огромных очередях в аптеках

Огромная очередь в саратовскую аптеку. Фото Сергея Александрова

Житель Саратова рассказал об огромных очередях в аптеках.

Своими наблюдениями пользователь соцсетей Сергей Александров поделился в нескольких пабликах.

- Огроменные очереди в аптеках за «Цефтриаксоном». Люди, как вы не понимаете, он не спасет вас от «ковида», это антибиотик, лечит сопутствующие инфекции после переноса вируса. Сегодня вышла женщина из этой аптеки в руках около 50-60 доз, она их еле держит в руках, и со словами:»Цефтриаксона больше нет» пошла в сторону Сенного рынка. На нее люди смотрели волком, я думаю за антибиотик ценой в 50 рублей скоро друг друга убивать будут, — написал он.

Присланные фотографии запечатлели действительно большие очереди.

Жители скупают десятки доз. Фото Сергея Александрова

В комментариях мнения разделились: некоторые согласны, что не следует скупать лекарства впрок. Другие не надеются на медицину и предполагают, что так много покупают те, у кого болеют семьи.

На брифинге 28 октября заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер подчеркнул, что нельзя принимать антибиотики прост так, для профилактики заболевания.

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