В Саратовских аптеках должны появиться лекарства
Фото: Александр Уриевский
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин заявил о возрождении сети муниципальных аптек во всех районах Саратова, а также сельских населенных пунктах.
- Несмотря на все ведомственные преграды, мы должны взять эту функцию на себя. Мы имеем такую возможность и должны сделать это в ближайшее время, — заявил он. Видео его заявления опубликовал Минздрав.
По словам Олега Костина, министерство должно гарантировать людям основные лекарственные средства, если бизнес не справляется.
- Требую, чтобы во всех ФАПак и аптечных пунктах имелись лекарственные средства, которые применяются, в том числе, при лечении коронавируса, по минимальным ценам для жителей Саратовской области, — заявил министр.
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