Жительница Ершова перевела экстрасенсам из телевизора 800 тысяч рублей

В Саратовской области в полицию пришла обчищенная после разговоров с экстрасенсами гражданка.

- Проживающая в Ершове 59-летняя женщина увидела по телевизору о помощи экстрасенсов. Она захотела перемен в жизни дочери и в отношениях с ней и связалась с редакцией. В течение девяти дней с ней проводились некие индивидуальные занятия, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

За услуги магов и атрибутику она переводила деньги. Общая сумма потраченных средств составила 790 тыс. 990 рублей.

Однако эффекта от работы экстрасенса она не увидела, а когда получила предложение продолжить сеансы, конечно же, не бесплатно, а еще на очень приличную сумму, сочла происходящее обманом и пошла в полицию.

Правоохранители просят не верить в чудо-товары и услуги. То, что в результате лично вы сочтете обманом, не всегда является преступлением, а решение вопроса о возбуждении уголовного дела будет напрямую зависеть от наличия в действиях второй стороны — экстрасенсов, гадалок, целителей, продавцов и так далее — противоправных действий.

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