Ольга Галкина полтора года проработала на руководящих должностях в Саратове. Коллаж сайта compromatsaratov.ru

Источником информации досье о сговоре президента США Дональда Трампа с российскими властями была бывшая сотрудница РИА «Новости» Ольга Галкина. В расследовании Wall Street Journal сообщается, что информацию о сговоре президента США Дональда Трампа с российскими властями выдала, а точнее придумала, журналист и пиарщик Ольга Галкина, работавшая в течение полутора лет в Саратове. Сначала в пресс-службе губернатора Ипатова в 2005-2006 году, в том числе руководителем, а затем в мэрии Саратова замом по общественным отношениям и СМИ.

Ольга Галкина начинала в саратовском правительстве спичрайтером после работы в РИА Новости. Фото с сайта https://techfusion.ru/

Как сообщают СМИ со ссылкой на публикацию Wall Street Journal, в 2016 году Галкина работала на Кипре в филиале компании XBT Holding SA, (владевшей хостингом Webzilla) принадлежащей Алексею Губареву. После ссоры и даже судом с бывшим шефом она передала некие материалы сотруднику британской разведки. Позже они легли в основу «досье Трампа» о его связях с Россией и послужили причиной расследования ФБР по этому поводу.

- В ноябре 2016 года она ушла с работы, а через несколько недель передала информацию для доклада, в том числе с обвинением в адрес бывшего работодателя. Галкина, по данным Wall Street Journal, была источником информации о том, что Webzilla участвовала во взломах во время президентских выборов 2016 года. Она же, пишет издание, «стояла за утверждением», что в 2016 году адвокат Трампа Майкл Коэн провел секретную встречу с сотрудником российской разведки в Праге, где обсуждал, как заплатить хакерам. Галкина получила вопросы издания, но не ответила на них, — говорится в многочисленных переводах публикации WSJ.

Галкина после Саратова успела поработать в московском Ростехнадзоре, а позже оказалась на Кипре.

В свою бытность работы в Саратове она запомнилась сотрудникам частыми исчезновениями с работы, когда даже руководство не могло до нее дозвониться. Многие считали, что это связано со склонностью к употреблению алкоголя.

Ольга Галкина

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