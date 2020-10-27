За неделю в Саратовской области родились Зоя, Маркус и Спартак

В Саратове, Энгельсе и Балакове Саратовской области за неделю родились 235 новорожденных.

- Именно столько свидетельств о рождении было выдано. На свет появились 120 мальчиков и 115 девочек, — сообщило региональное Управление по делам ЗАГС в своем Инстаграм.

Родители продолжают называть своих детей необычными именами. За неделю в области появились Маркус, Лукерья, Спартак, Зоя и Серафим.

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