Саратовцы увидели перевозящую линолеум скорую помощь

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Сегодня, 29 октября, анонимный саратовец пожаловался в соцсетях на машину скорой помощи, которая ехала с нетипичным для этого транспорта грузом.

- Кто-то ждет скорую помощь сутками, а они выполняют функции доставки. Неужели нет другого способа доставить линолеум, кроме как на «скорой» в такие тяжелые времена, — выразил свое недоумение автор публикации в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

В доказательство своих слов он опубликовал фото и видео с места событий.

В комментариях местные жители предположили, что это может быть списанная машина, которая числится на хозчасти.

Виктория Ананьева написала, что не раз видела подобный транспорт, медики которого что-то покупали в магазине стройматериалов. Ее внимание привлекла и машина реанимации, чьи работники отоваривались продуктами.

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