В Саратовской области запретили продавать зажигалки подросткам

На очередном заседании Саратовской областной думы сегодня, 28 октября, депутаты рассмотрели законопроект по ограничению продажи зажигалок и газовых баллонов для туристических плит несовершеннолетним.

Инициатива призвана противостоять сниффингу — виду токсикомании.

- Мы решим эту проблему законом? — поинтересовались из зала.

- Обязательно найдутся люди, которые будут нарушать запрет. Здесь нужна работа законодателей и правоохранителей, — ответил один из авторов инициативы Алексей Наумов.

- Мы можем запретить зажигалки и баллоны, но мы не сможем запретить газовые плиты в домах. Может, лучше заняться досугом молодежи? — поинтересовались депутаты.

- Сейчас государство делает шаги, чтобы занять молодежь — открываются кинотеатры, «Точки роста». Нужна комплексная программа, — ответил Наумов.

- Жаль, что обсуждение сопровождается криками, давайте принимать закон. Газом пустоту не заполнить, — сказала Юлия Литневская.

Напомним, в России от сниффинга погибли 148 детей, в том числе двое в Саратовской области.

Закон в итоге приняли в двух чтениях.