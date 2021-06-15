В Облспасе объяснили, почему саратовцы стали чаще тонуть этим летом

В Саратовской области аномально часто начали тонуть люди. За восемь дней погибло семь человек.

Напомним, на 2 июня в регионе с начала года было зарегистрировано 22 случая. С началом купального сезона саратовцы резко начали тонуть. Так, 8 июня в Ивантеевском районе погибли пастух и его лошадь. 10 июня в пруду Калининского района нашли тело местного жителя. 13 июня мы писали сразу о трех случаях: на турбазе в Саратове, в пруду в Звонаревке Марксовского района и пруду в саратовском поселке Жасминный. Сегодня, 15 июня, сообщалось о двух утопленниках: пожилая женщина погибла в речке в Духовницком районе, а тело 45-летнего мужчины нашли в реке Чернавка в Ивантеевке.

Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области Юрий Юрин связал происходящее с прогревом воды до +18°С и началом купального сезона. Он призвал жителей региона быть аккуратнее на водоемах.

Как рассказали в региональном облспасе, за аналогичный период в 2019 году утонули 20 взрослых и трое детей. Таким образом, в сравнении с тем годом количество погибших в водоемах Саратовской области выросло на 26%.

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