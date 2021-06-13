В Марксовском районе из пруда достали тело неизвестного утопленника

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Марксовском районе сегодня днем, 13 июня, из пруда в селе Звонаревка вытащили тело утопленника.

- Труп неизвестного мужчины обнаружил местный житель вблизи своего фермерского хозяйства. Он позвонил в полицию, прибывшие спасатели облспаса достали труп, — сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете Саратовской области.

Следователи организовали доследственную проверку. На теле погибшего не найдено повреждений криминального характера. Назначено судебно-медицинское исследование, а также устанавливается личность мужчины.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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