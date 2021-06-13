В Жасминном водолазы нашли утонувшего в пруду мужчину

Водолазы достали тело погибшего
Фото: Саратовская областная служба спасения
В поселке Жасминный в Ленинском районе Саратова водолазы достали утопленника.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, тело мужчины извлекли из пруда и передали следователям.
Также на месте работают полицейские. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Напомним, это не первый утонувший за сегодня человек. Пожилой мужчина погиб на турбазе в селе Сабуровка. В Марксовском районе тоже вытащили погибшего из пруда.
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