В Жасминном водолазы нашли утонувшего в пруду мужчину

Водолазы достали тело погибшего Фото: Саратовская областная служба спасения

В поселке Жасминный в Ленинском районе Саратова водолазы достали утопленника.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, тело мужчины извлекли из пруда и передали следователям.

Также на месте работают полицейские. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, это не первый утонувший за сегодня человек. Пожилой мужчина погиб на турбазе в селе Сабуровка. В Марксовском районе тоже вытащили погибшего из пруда.

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