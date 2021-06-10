После уборки сена мужчина решил искупаться в пруду под Саратовом и утонул

Мужчина утонул в пруду Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Калининском районе Саратовской области нашли тело 42-летнего утопленника.

- По предварительным данным, днем 8 июня двое жителей села Славновка пошли к пруду Первомайский для сбора скошенного на берегу сена. Один складывал, а второй решил искупаться. Он заплыл на середину водоема и начал тонуть. Приятель бросился ему на помощь, но тот уже пропал с поверхности воды, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Следственном комитете.

Труп вытащили спасатели облспаса и передали следователю, который вместе с судмедэкспертом осмотрел тело и не нашел признаков насильственной смерти. Однако точную причину определят во время исследования.

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