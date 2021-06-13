Купальный сезон — 2021: в Саратовском районе утонул еще один мужчина

На турбазе под Саратовом утонул мужчина Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области сегодня днем, 13 июня, утонул еще один мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Следственном комитете, трагедия произошла на турбазе в селе Сабуровка Саратовского района.

Около 15 часов 62-летний мужчина пошел искупаться в Волгу, нырнул и не вынырнул.

Очевидцы вызвали сотрудников экстренных служб. Спасатели облспаса подняли со дна тело пожилого гражданина.

Признаков насильственной смерти не обнаружено, но судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины гибели назначена. В рамках доследственной проверки будут установлены обстоятельства произошедшего.

Напомним, также сегодня днем в Марксовском районе житель села Звонаревка нашел тело утопленника.