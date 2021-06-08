В Ивантеевском районе пастух утонул вместе с лошадью при загадочных обстоятельствах

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ивантеевском районе Саратовской области пропавшего пастуха нашли по трупу утонувшей лошади.

ЧП случилось в райцентре в период с 6 по 8 июня. 33-летний пастух в воскресенье выгнал на пастбище стадо крупного рогатого скота, но вечером домой не вернулся.

С этого момента его начали искать и все было безуспешно, пока отчим пропавшего 8 июня в реке не нашел труп лошади, на которой передвигался родственник. Обыскивая водоем, мужчина вскоре обнаружил поблизости тело родственника и вытащил его на берег.

В ходе осмотра места происшествия и погибшего следователем СК не обнаружено телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти.

Сейчас выполняется комплекс проверочных мероприятий, назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины.

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