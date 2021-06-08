В Ивантеевском районе пастух утонул вместе с лошадью при загадочных обстоятельствах

.
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Ивантеевском районе Саратовской области пропавшего пастуха нашли по трупу утонувшей лошади.
ЧП случилось в райцентре в период с 6 по 8 июня. 33-летний пастух в воскресенье выгнал на пастбище стадо крупного рогатого скота, но вечером домой не вернулся.
С этого момента его начали искать и все было безуспешно, пока отчим пропавшего 8 июня в реке не нашел труп лошади, на которой передвигался родственник. Обыскивая водоем, мужчина вскоре обнаружил поблизости тело родственника и вытащил его на берег.
В ходе осмотра места происшествия и погибшего следователем СК не обнаружено телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти.
Сейчас выполняется комплекс проверочных мероприятий, назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.