С начала года в Саратовской области утонули 22 человека

Пресс-конференция на тему безопасности на водных объектах летом Фото: Александр Уриевский

В Саратовской области сейчас работают 110 пляжей, из них 20 — муниципальные.

- Это и турбазы, и муниципальные, и большие общегородские пляжи. Сейчас собираем заявки по открытию пляжей, но ажиотажа нет, подана лишь одна из Хвалынского района, — сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин на конференции в пресс-центре «КП-Саратов».

Он напомнил, что ответственность за безопасность людей лежит на водопользователях. По закону с 1 июня они должны обеспечить в том числе проверку дна специализированной водолазной организацией. Также необходимо исследование Роспотребнадзора по качеству песка и воды. А после выдается разрешение на открытие пляжа.

По словам Юрина, сейчас многие, чтобы уйти от ответственности, открывают солярии.

- Но дело в том что, ответственность все равно несет водопользователь. Не важно, отравится человек или утонет, — отметил он.

Также он напомнил, что сейчас в области 500 несанкционированных мест для купания. Именно там происходят 99,9% несчастных случаев.

На официальном пляже должна быть вышка спасателей и работающий там человек, медработник. Если этого нет — купаться там не стоит.

Как сообщил начальник областной службы спасения Павел Кориков, с начала года в области утонули 22 человека, из них трое детей. Случилось два ЧП с судами. А спасти смогли более 50 человек.

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