В Ивантеевском районе утонул 45-летний мужчина

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Пропавшего в Ивантеевке Саратовской области 45-летнего мужчину нашли утонувшим в реке Чернавка.

Житель районного центра ушел из дома днем 12 июня. Когда он не вернулся, родственники и соседи начали его поиски и 14 июня подали заявление в полицию об исчезновении человека.

Сегодня днем, 15 июня, тело пропавшего в реке Чернавка обнаружил его сосед. Он сам извлек труп из воды и вызвал сотрудников полиции.

Следователи СУ СКР при осмотре погибшего телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружили. По предварительным данным, тело находилось в воде не менее суток, назначено судебно-медицинское исследование.