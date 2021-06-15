В Духовницком пенсионерка ушла из дома и утонула

Тело пожилой женщины найдено в реке
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В поселке Духовницкое Саратовской области утонула 79-летняя женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело было найдено в местной реке.
Установлено, что пенсионерка утром 13 июня ушла из дома и не вернулась. Родственники попытались ее найти, но безуспешно, 14 июня они обратились в полицию. После этого был обнаружен труп в реке.
Следователи осмотрели место трагедии, следов насильственной смерти на теле не выявлено. Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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