В Духовницком пенсионерка ушла из дома и утонула

Тело пожилой женщины найдено в реке Фото: СУ СКР по Саратовской области

В поселке Духовницкое Саратовской области утонула 79-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело было найдено в местной реке.

Установлено, что пенсионерка утром 13 июня ушла из дома и не вернулась. Родственники попытались ее найти, но безуспешно, 14 июня они обратились в полицию. После этого был обнаружен труп в реке.

Следователи осмотрели место трагедии, следов насильственной смерти на теле не выявлено. Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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