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Происшествия15 июня 2021 8:24

В Духовницком пенсионерка ушла из дома и утонула

Тело нашли в реке
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Тело пожилой женщины найдено в реке

Тело пожилой женщины найдено в реке

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В поселке Духовницкое Саратовской области утонула 79-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело было найдено в местной реке.

Установлено, что пенсионерка утром 13 июня ушла из дома и не вернулась. Родственники попытались ее найти, но безуспешно, 14 июня они обратились в полицию. После этого был обнаружен труп в реке.

Следователи осмотрели место трагедии, следов насильственной смерти на теле не выявлено. Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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