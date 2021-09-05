Бомбы замедленного действия на улицах Саратова: троллейбусы с опасными поломками выходят на маршрут

На маршруты в Саратове выходят не просто старые, а смертельно опасные троллейбусы Фото: Ольга Симонова

В распоряжение КП-Саратов попали доказательства того, что в Саратове троллейбусы выходят на маршрут с поврежденными колесами, готовыми взорваться в любой момент.

Троллейбус с номером 1275 вышел на линию с трещиной на правом заднем колесе, с аналогичным повреждением работает троллейбус № 1278. Они следуют по маршруту № 3 – одному из самых востребованных в городе. Перед нами на первый взгляд безобидные кадры: трещины не такие уж большие, транспорт с ними может функционировать. Однако на деле подобные повреждения представляют смертельную опасность. Давление в колесе троллейбуса достигает 8,3 атмосфер. Если такое колесо в какой-то момент лопнет, оно может убить рядом находящегося человека или нанести серьезные травмы. К сожалению, подобные случаи в Саратове уже были. В августе 2019 года у троллейбуса №11 в Саратове взорвалось заднее колесо. В результате этого инцидента пострадали три человека: мужчина, 18 и 21-летняя девушки.

Неисправный транспорт выходит на линию

Списать трещины на колесах на то, что что их просто не заметили и это единичный случай – не получится. Мы уже ранее писали и о других повреждениях на саратовских троллейбусах. Машины выходили на маршруты № 2 и 3 с разбитыми стеклами, чему крайне возмущались жители. В мае пассажирка троллейбуса № 1279, следующего по маршруту № 16, пожаловалась, что у него протекает крыша: не помог даже проведенный незадолго до этого инцидента капитальный ремонт… единственный за шесть лет.

Дополнительные трудности ожидают пассажиров общественного транспорта в холодный период. В феврале этого года горожане жаловались, что в троллейбусах невозможно находиться.

- Между полом и дверью троллейбуса №5А был зазор сантиметров в десять. Оттуда очень дуло во время всей поездки. Было холодно, — рассказал очевидец. Ситуация осложнялась тем, что на маршрут вышли только три машины вместо заявленных пяти-шести. На данный момент, можно с уверенностью ожидать повторения ситуации этой зимой. Остается лишь запастись теплыми вещами. Впрочем, и это не защитит от всех опасностей в пути: троллейбусы небезопасны не только в плане технического состояния, но и в плане работы на маршруте. Уже не первый раз горожане замечают электротранспорт, следующий в опасной близости от дорожных котлованов. Подобное отношение работников СГЭТ к пассажирам может привести к трагедии.

Ужасное состояние троллейбусов на линии подтверждает факт, что на СГЭТ просто нет контроля при выпуске машин на городские дороги. Ранее мы писали, что контроль сначала вместо ежедневного сделали еженедельным, а недавно отменили вовсе. Это политика нынешнего руководства СГЭТ.

Можно сказать, что эти троллейбусы - бомбы замедленного действия, которые движутся в центре Саратова. Когда они взорвутся - не знает никто.

Троллейбус № 1278

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