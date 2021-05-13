Из троллейбусного депо в Саратове пытались похитить двигатели

Кировское троллейбусное депо в Саратове Фото: Екатерина Семенова

Во время майских праздников работникам Кировского троллейбусного депо удалось предотвратить крупную кражу.

Очевидцы рассказали «КП-Саратов», что злоумышленники едва не вывезли шесть тягловых двигателей, принадлежащих муниципальному предприятию.

При этом, возможно, это была не просто кража сторонними лицами, а хищение, совершенное кем-то из сотрудников.

После того, как преступление вскрылось и было зафиксировано, часть двигателей выгрузили, но остальные все же удалось увезти. Стоимость похищенного составила более 500 тыс. рублей, при этом сдать их собирались в пункт приема лома не дороже чем за 30-40 тыс. рублей.

По словам рядовых сотрудников депо, с конца 2020 года с территории предприятия регулярно неизвестные вывозят узлы и агрегаты, которые еще пригодны к эксплуатации. Хищения происходят буквально на глазах работников.

С территории троллейбусного депо чуть не похитили двигатели

Примечательно, что ситуация с троллейбусами в Саратове не раз попадает в поле зрения СМИ, причем, не самой лучше стороны. Например, буквально накануне в соцсетях и на местных сайтах появилась информация об «утопающем» троллейбусе. Оказалось, что во время ливня крыша у того протекла и салон оказался залит водой. Примечательно, что ранее этот троллейбус был капитально отремонтирован – судя по официальному заявлению со стороны руководства СГЭТ – но уже через несколько дней у него лопнула крыша. А теперь вот она еще и протекла.

Другой троллейбус, под номером 1297, несколько месяцев простаивает в депо. Он тоже имеет свою историю – его в числе прочих демонстрировали председателю Государственной думы Вячеславу Володину во время визита в Кировское троллейбусное депо в ноябре 2020 года. Тогда было заявлено, что в месяц планируется восстанавливать по одной машине. Но вот, прошло полгода, а №1297 стоит в депо.

Интересно складывается ситуация с движением троллейбусов по улице Шелковичная. Напомним, совсем недавно жители возмущались тем, что троллейбусам маршрутов №3 и 16 приходится ездить по самому краю коммунального котлована. Рисковали как водители, так и пассажиры. В администрации попеняли организации, которая провела вскрышные работы.

Но… возникает закономерный вопрос, почему столько времени троллейбусы ездили по опасному маршруту? Еще в марте МКУ «Транспортное управление» сообщило об изменении маршрутов микроавтобусов. Почему же руководство СГЭТ не предприняло мер для защиты сотрудников и пассажиров? В конце концов, именно предприятие отвечает за жизнь и здоровье работников. Можно ли это считать преступной халатностью, которая только чудом не привела к несчастным случаям?

Ветераны «Саратовгорэлектротранса» недобрым словом вспоминают времена, когда предприятием руководил Константин Касьянов, который попался на коррупционных преступлениях – растрате, подлоге – но отделался штрафом. Ходят слухи, что в те годы с предприятия тащили буквально все, причем не рядовые слесари и водители, а именно руководство. Кстати, Касьянов до своей работы в СГЭТ возглавлял МУП «Дорстрой». Что-то это напоминает…

Троллейбус №1297 так и остался стоять в депо

Редакция «КП-Саратов» просит прокуратуру обратить внимание на сигнал со стороны сотрудников МУПП «Саратовгорэлектротранс» о попытке хищения из Кировского троллейбусного депо и провести проверку. Просим считать это официальным обращением в надзорный орган.

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