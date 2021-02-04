Мэрия Саратова отчиталась о капитальном ремонте единственного троллейбуса за шесть лет

Отремонтированный троллейбус отправился на обкатку Фото: Екатерина Семенова

В Саратове на обкатку вышел троллейбус «Мегаполис». Его выпустили из ворот Кировского депо сегодня, 4 февраля.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, машина была отремонтирована на МУПП «Саратовгорэлектротранс» за счет средств предприятия. Ранее она находилась в аварийном состоянии.

По словам директора СГЭТ Владимира Прохорова, капремонт троллейбусов не проводили уже шесть лет, а теперь будут ремонтировать каждый месяц.

Он заявил, что троллейбус сейчас полностью соответствует нормам безопасности. При этом ранее «Комсомолка», со ссылкой на слова работников депо, писала, что на линию выходят практически неисправные машины, которые могут представлять угрозу как для водителей, так и для пассажиров.

На маршруты выходят старые троллейбусы. Фото очевидца

При этом в депо продолжают стоять троллейбусы, которые пришли из Москвы еще в сентябре — октябре прошлого года. Они находятся в хорошем состоянии, но их не выпускают на линию. В администрации заявили, что сначала машины нужно перекрасить.

Пришедшие из Москвы троллейбусы пока стоят в Кировском депо. Фото очевидца

Кстати, на обкатку отремонтированного троллейбуса прессу не пригласили, ограничившись кратким релизом. Однако есть необычное совпадение — отремонтированный троллейбус выпустили из стен депо после того, как «КП-Саратов» опубликовала несколько критических материалов о работающих на маршрутах города, предположительно, неисправных троллейбусах.

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