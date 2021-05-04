Троллейбусы ездят по краю коммунальной траншеи в центре Саратова

Троллейбус едет по самому краю ямы, рискуя опрокинуться

В центре Саратова, на пересечении улиц Новоузенская и Пугачева огромная траншея мешает проезду транспорта.

По словам очевидцев, троллейбусы вынуждены ехать с огромным риском, буквально по самому краю ямы.

- Это ставит под угрозу жизни людей! — возмутился один из пассажиров троллейбуса маршрута №3.

Кроме того, там ходят еще троллейбусы №16 и маршрутки №№13, 42к, 44 и 56.

Траншея выкопана коммунальщиками, которые проводят вскрышные работы.

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