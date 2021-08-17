Саратовские троллейбусы ездят по краю котлована

Котлован уже начал осыпаться
Два саратовских троллейбуса ездят по краю котлована, рискуя в любой момент упасть туда. Сегодня, 17 августа, в распоряжение редакции «КП-Саратов» попали фото и видеоматериалы, свидетельствующие об этом.
Как следует из видео, движение троллейбусов № 3 и 16 не было отменено в районе ремонта подземных коммуникаций. Троллейбусы едут по краю многометрового котлована, который уже начинает осыпаться.
Фото предоставлены очевидцами
Очевидцы обеспокоены, так как есть риск падения общественного транспорта с пассажирами.
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