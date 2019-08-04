В Саратове у троллейбуса взорвалось колесо
У троллейбуса №11 в Саратове взорвалось заднее колесо.
- В результате ЧП пострадали три человека: мужчина, 18 и 21-летняя девушки. Всем оказали помощь на месте, а самую младшую госпитализировали, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
Отмечается, что ЧП случилось у дома №13 по улице Чайковского.
На месте работали сотрудники Центра медицины катастроф. Обстоятельства случившегося выясняются.
Как сообщает паблик, посвященный работе горэлектротранспорта, в данный момент не ходят четыре маршрута троллейбусов — №№5, 7, 10 и 11.
«КП-Саратов» выяснила, что остановка движения связана со взрывом.
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Они сидели над колесом [фото]
ИСТОЧНИК KP.RU