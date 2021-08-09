Саратовцы жалуются на троллейбусы с разбитыми стеклами

Сразу на нескольких маршрутах отметили схожие проблемы со стеклами
Читатель прислал в редакцию «КП-Саратов» фотографии побитых стекол городских троллейбусов.
Троллейбусы ходят с разбитыми окнами
На снимках видно, что троллейбусы маршрутов №№2 и 3 выходят на линию с разбитыми стеклами.
Фото прислал читатель
Напомним, также сегодня саратовец пожаловался в соцсети на проржавевший насквозь троллейбус маршрута №4.
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