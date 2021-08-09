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Общество9 августа 2021 10:17

Саратовцы жалуются на троллейбусы с разбитыми стеклами

Ранее горожанин сообщал о проржавевшем насквозь электротранспорте
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Сразу на нескольких маршрутах отметили схожие проблемы со стеклами

Сразу на нескольких маршрутах отметили схожие проблемы со стеклами

Читатель прислал в редакцию «КП-Саратов» фотографии побитых стекол городских троллейбусов.

Троллейбусы ходят с разбитыми окнами

Троллейбусы ходят с разбитыми окнами

На снимках видно, что троллейбусы маршрутов №№2 и 3 выходят на линию с разбитыми стеклами.

Фото прислал читатель

Фото прислал читатель

Напомним, также сегодня саратовец пожаловался в соцсети на проржавевший насквозь троллейбус маршрута №4.

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