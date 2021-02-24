Жители Саратова жалуются на работу общественного транспорта. Особенно актуальна проблема сейчас, когда уже несколько дней стоят крепкие морозы.Пассажиры вынуждены не только подолгу простаивать на остановках, но и в салоне не могут согреться.Например, вчера, 23 февраля, в самый морозный день, на одном из маршрутов Кировского троллейбусного депо вместо заявленных 5-6 машин работали только три.- Все замерзли, постоянно заезжали в гараж. Печки не работают, в салоне одного из троллейбусов целый сугроб намерз, — поделились впечатлениями водители депо.При этом проблема не только со старыми троллейбусами, о которых много раз писала «Комсомолка», но и с новыми.Корреспондент «КП-Саратов» сегодня проехался на одном из тех, что пришли из Москвы в конце 2020 года.- Между полом и дверью троллейбуса №5А был зазор сантиметров в десять. Оттуда очень сильно дуло во время всей поездки. Было крайне холодно, — рассказал очевидец.Что уж говорить о троллейбусах, которые отслужили свой срок и ездят проржавевшие, на истертой резине? Например, тот, который был «капитально» отремонтирован в начале февраля. Администрация города отчиталась, что до этого троллейбусы не ремонтировали уже шесть лет.Почему «капитально» в кавычках? Потому что, по словам водителей Кировского депо, там в лучшем случае произвели лишь косметический ремонт. Вся «начинка» осталась изношенной, на троллейбус даже не поставили амортизаторы, хотя, возможно, отчитались об их приобретении.И вот сегодня от мороза у этого троллейбуса лопнуло потолочное пластиковое покрытие. О каком капремонте можно говорить в этом случае?Напомним, Кировское депо обслуживает маршруты, которые ездят по центру Саратова. Ими зачастую пользуются пенсионеры и дети — льготные категории граждан. Да и сами водители вынуждены по несколько часов сидеть в ледяном салоне, не имея возможности согреться.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.