В Саратове у троллейбуса протекла крыша после капремонта

Сиденья в троллейбусе были насквозь мокрые. Фото Оксаны Курганской

Пассажиры саратовского троллейбуса сегодня, 12 мая, вынуждены были ездить в мокром салоне.

Одна из пассажирок в соцсетях пожаловалась, что во время ливня крыша троллейбуса маршрута №16 протекала.

- Насквозь мокрые сиденья, так как крыша транспорта как решето, течет со всех щелей, – написала Оксана Курганская в группе «Саратов онлайн».

В мэрии прокомментировали инцидент.

- Указанный троллейбус маршрута №16 снят с рейса в связи с нарушением герметичности крыши. Неисправный заменен на резервный, количество троллейбусов на маршруте №16 не изменилось. Администрация МУПП «Саратовгорэлектротранс» приносит извинения за доставленные в поездке неудобства, – написали чиновники под постом в соцсети.

«КП-Саратов» стало известно, что крыша протекла у троллейбуса №1279. Удивительно, но именно о капитальном ремонте именно этого троллейбуса три месяца назад отчитались в МУПП «СГЭТ». Это был первый капитально отремонтированный троллейбус за шесть лет. Однако уже через несколько дней у него лопнуло потолочное покрытие во время мороза. А вот теперь – протекла крыша.

Троллейбус 1279 вышел на маршрут после капремонта Фото: Екатерина Семенова

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