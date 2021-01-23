В Саратове упавшая с крыши пятиэтажки сосулька убила 11-летнего мальчика

Сосулька рухнула на ребенка с пятиэтажного дома Фото: СУ СКР по Саратовской области

В субботу 23 января наледь с крыши дома рухнула на проходившего мимо 11-летнего мальчика. Ребенок получил тяжелые травмы и погиб.

В региональном СУ СКР сообщили «КП-Саратов», что трагедия разыгралась на улице Азина в Заводском районе. Глыба льда упала с многоквартирного пятиэтажного дома №33а.

Сосулька упала с крыши пятиэтажки, проходивший мимо мальчик погиб Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сейчас следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства трагедии, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Работой криминальной группы руководит лично начальник СК Анатолий Говорунов.

К делу подключилась и областная прокуратура. Прокурор области Сергей Филипенко дал поручение начать проверку, работу оперативной группы из сотрудников МВД и СК координирует также прокурор Заводского района города Олег Перепелов.

Оперативная группа из сотрудников СК, прокуратуры и полиции работает на месте Фото: СУ СКР по Саратовской области

Глава Саратова Михаил Исаев принес соболезнования родным и близким погибшего мальчика.

- Виновные в данном происшествии должны быть наказаны по всей строгости закона. Уверен, что в ходе следственных мероприятий будет дана объективная оценка случившемуся, — заявил он.

Многоквартирный дом на Азина, 33а обслуживает ООО «УК «Благоустройство». Инспектор Госжилинспекции уже выехал на место трагедии. Установлено, что предписание об уборке снега с крыши было выдано УК еще 18 января.

Инспектор ГЖИ посетил место трагедии и осмотрел крышу дома. Фото Госжилинспекции по Саратовской области

Накануне оттепели чиновники разных уровней, включая губернатора Валерия Радаева, предупреждали об опасности схода наледи и падения сосулек и требовали от собственников и УК заблаговременно очистить крыши во избежание трагедии.

- Экстремальность погодных условий проявляет себя и в перепадах температур. По прогнозам, в пятницу будет плюс и снегопад. Поэтому за оставшиеся несколько дней необходимо полностью освободить крыши домов, чтобы исключить сход наледи. Время ограничено, работы должны вестись массированно, — заявил глава региона еще во вторник, 19 января.

Власти всех уровней предупреждали УК о необходимости убрать наледь и снег с крыш до оттепели Фото: Ольга Симонова

- Ответственным за содержание имущества многоквартирных домов зимой — управляющим организациям — необходимо предельно оперативно проводить все требуемые мероприятия. Именно они обязаны не только обеспечить безаварийную работу всех инженерных систем, бесперебойную деятельность аварийно-диспетчерской службы и качественное предоставление коммунальных услуг, но и соблюдать все требования к содержанию придомовых территорий и крыш, — в тот же день сказал Сергей Грачев, первый заместитель главы администрации Саратова.

Госжилинспекция ежедневно совершает проверку и подсчитывает число кровель, освобожденных от снега. Счет шел на тысячи, однако, видимо, именно эту крышу проверяющие обошли вниманием.

После проверки будет принято процессуальное решение Фото: СУ СКР по Саратовской области

Проблема падения сосулек на головы прохожих — беда Саратова. Такие случаи повторяются ежегодно и не всегда пострадавший остается жив.

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