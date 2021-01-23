В Саратове упавшая с дома сосулька убила ребенка

Сосулька упала на ребенка, пострадавший погиб
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Заводском районе Саратова глыба льда убила ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось на улице Азина днем 23 января.
По версии следствия с крыши дома на Азина, 33а упала наледь. Глыба свалилась на голову 11-летнего мальчика, который получил тяжелые травмы и погиб.
Следователи начали проверку, осматривают место происшествия. Ситуацию на личный контроль взял руководитель СУ СКР области Анатолий Говорунов.
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