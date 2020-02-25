2020-02-25T11:47:46+03:00
Происшествия

Сосульки с крыш домов в Саратове убили старика и травмировали женщину. Вынесен приговор

Дома находились под управлением одной УК
Екатерина Семенова
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В Волжском районе Саратова вынесен приговор бывшему директору управляющей компании.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти человека.

Трагедия разыгралась 2 марта 2019 года на улице Московская, 59. С трехэтажного дома ледяная глыба упала на голову 77-летнего мужчины. Пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение. Ему провели экстренную операцию, но мужчина скончался в тот же день, несмотря на усилия медиков.

Через несколько дней — 19 марта, около 16 часов дня, с крыши дома на Тулупной, 2 также упала глыба. Она травмировала 48-летнюю женщину. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломами ребер, повреждением легкого, переломом локтевой кости со смещением. Экспертиза установила, что здоровью женщины был причинен тяжкий вред.

Оба дома, с которых сошла наледь, находились под управлением одной организации.

Суд признал бывшего директора виновным и отправил его в колонию общего режима на два года. также он заплатит 800 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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