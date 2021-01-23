ГЖИ: предписание об очистке крыши дома на Азина было выдано УК за пять дней до трагедии

Кровля дома должна была быть очищена еще в начале недели. Фото Госжилинспекции по Саратовской области

Сотрудник Госжилинспекции в Саратовской области выехал на место трагедии в Заводском районе, где после падения сосульки погиб мальчик.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГЖИ, управляющей компании «Благоустройство» предписание об очистке крыши от снега было выдано еще 18 января.

- Как выяснилось на месте, кровля дома — мягкая, не скатная. На большинстве козырьков балконов инспектор увидел наледь, — говорится в официальном сообщении ГЖИ.

Теперь инспекция проведет проверку в отношении УК.

ГЖИ начала проверку УК. Фото Госжилинспекции по Саратовской области

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