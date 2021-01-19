Первый заместитель главы Саратова Сергей Грачев напомнил горожанам о необходимости убирать снег и лед с крыш домов.Он написал на своей странице в Инстаграм, что вскоре на смену морозам придет оттепель.- Поэтому ответственным за содержание имущества многоквартирных домов зимой — управляющим организациям — необходимо предельно оперативно проводить все требуемые мероприятия. Именно они обязаны не только обеспечить безаварийную работу всех инженерных систем, бесперебойную деятельность аварийно-диспетчерской службы и качественное предоставление коммунальных услуг, но и соблюдать все требования к содержанию придомовых территорий и крыш. Безусловно, своевременная уборка снега и наледи входит в круг этих прямых обязанностей, — написал Грачев.Кроме того, собственники и арендаторы нежилых помещений также должны не забывать об уборке крыши.По словам Грачева, проводятся рейды и внеплановые проверки, за соблюдением правил следит Госжилинспекция.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.