За день в Саратове снег убрали с 173 крыш

В Саратове сегодня, 22 января, от снега и льда очистили 173 крыши.

- Также работы велись в 674 дворах, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

В уборке были задействованы 24 единицы техники и 1 802 дворника.

Напомним, первый заммэра Сергей Грачев рассказал, что в Саратове примерно семь тыс. многоквартирных домов, из них у трех тыс. есть скатные крыши и у 3,7 тыс. — придомовые территории.

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