За день снег был убран с 200 крыш на домах Саратова

В Саратове продолжается уборка снега с крыш. Фото из Instagram Сергея Грачева

Первый заместитель главы администрации Саратова Сергей Грачев напомнил об ожидающемся в пятницу, 22 января, резком потеплении.

На своей странице в Instagram он заявил о необходимости очистки крыш и придомовых территорий от снега и наледи.

В Саратове примерно семь тыс. многоквартирных домов. Из них три тыс. имеют скатные крыши и 3,7 тыс. — придомовые территории.

За 21 января снег удалось убрать с 200 крыш и 700 дворов. В общей сложности расчищено около тысячи кровель и более 3,5 тыс. территорий. Работают две тыс. дворников и более 300 единиц спецтехники.

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