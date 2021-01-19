За оставшееся время до оттепели в пятницу, 22 января, необходимо полностью освободить крыши домов, чтобы исключить сход наледи. Время ограничено, работы должны вестись массированно. Об этом губернатор Радаев заявил 19 января на заседании координационного совета по противодействию распространению коронавируса.- В прошедшие выходные я обратился к главе Саратова по поводу расчистки частного сектора, на который приходится более 100 тыс. жителей областного центра. Сейчас ситуация меняется. Техника активно задействована в Агафоновке, Поливановке, поселках Дачный и Жасминный. Будут очищены даже самые труднодоступные участки, — пообещал Валерий Радаев.Он напомнил, что муниципальные службы в приоритетном порядке обязаны обеспечивать расчистку всех соцобъектов, включая крыши. Директорам школ и детских садов надо своевременно направлять заявки в районные администрации. Министру образования поручено наладить такое взаимодействие.- Пока вы реагируете на жалобы постфактум и точечно. А это в корне ошибочно, — заметил Радаев.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.