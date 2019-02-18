На Московской сосулька пробила женщине голову
Тротуар оказался залит кровью [фото]
Женщине пробило голову сосулькой. Фото Полины Малинской
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В Саратове упавшая сосулька пробила голову женщине.
Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, ЧП случилось на Московской, 23, напротив «Медицинского Di Центра».
По словам свидетеля, женщина пострадала достаточно сильно, тротуар вокруг залит кровью.
Тротуар залит кровью. Фото Полины Малинской
Пострадавшую госпитализировали на карете «скорой помощи».
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ИСТОЧНИК KP.RU