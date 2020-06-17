2020-06-16T22:10:04+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, последние новости на 17 июня 2020 года: умер еще один зараженный коронавирусом

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 17 июня 2020 года
Екатерина Семенова
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Умер зараженный коронавирусом мужчинаУмер зараженный коронавирусом мужчина
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В регионе на утро 16 июня 2020 года стало известно о 123 заразившихся. Итого за все время было зарегистрировано 4 857 случаев заражения.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратовской области на 17 июня 2020 года.

Умер еще один пациент. 59-летний мужчина, который сперва лечился дома, но из-за внезапного ухудшения самочувствия был госпитализирован и через несколько дней кончался. Теперь в области 39 случаев смерти от коронавируса.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области Фото: Ольга Симонова

Карта распространения коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова

Семь зараженных коронавирусом женщин родили детей.

Из-за коронавируса отменен крестный ход в Вавилов Дол.

Жителям Саратовской области могут выплатить по три тыс. рублей на покупку средств защиты. Такую идею обсудили депутаты областной думы.

Это может быть актуально, губернатор Валерий Радаев на заседании Координационного совета напомнил, что масочный режим продолжается.

Предложено выдавать саратовцем деньги на покупку масок Фото: Иван МАКЕЕВ

Предложено выдавать саратовцем деньги на покупку масокФото: Иван МАКЕЕВ

Также он поручил наладить работу МФЦ. И раскритиковал рост стоимости минимального продуктового набора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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