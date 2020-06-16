Валерий Радаев: Ношение масок должно стать правилом хорошего тона

16 Июнь 2020 2020-06-16T18:40:21+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 16 июня, проводит заседание Координационного совета.

Глава региона во вступительном слове напомнил, что, несмотря на отмену ряда ограничений, риск заболевания сохраняется, поэтому масочный режим продолжается.

- Ношение масок в общественных местах должно стать правилом хорошего тона, — заметил он.

Заместитель главы регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева также считает, что жители стали хуже соблюдать масочный режим и призвала усилить контроль за этим, а также следить за дезинфекцией общественного транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU