Семь зараженных коронавирусом женщин родили детей в Саратовской области

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:41:34+03:00

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В Саратовской области коронавирус был выявлен у 46 беременных.

Как сообщил на брифинге в Минздраве первый заместитель министра Станислав Шувалов, семь из них уже родили, поэтому сейчас под наблюдением остаются 39 женщин.

При этом 19 уже выздоровели.

Кроме того он назвал число зараженных коронавирусом детей. За весь период регистрации случаев COVID-19 в Саратовской области диагноз был поставлен 296 детям. Это 6,1% от общего числа заболевших. Среди них было 17 малышей до года.

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ИСТОЧНИК KP.RU