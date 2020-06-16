Губернатор Валерий Радаев призвал наладить работу МФЦ

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:10:39+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил первому зампреду правительства региона — министру финансов Вадиму Ойкину и министру экономического развития Юлии Шваковой наладить работу МФЦ.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора региона, после снятия ограничений население стало жаловаться на очереди в учреждения. Непросто и дозвониться.

Глава региона отметил, что из-за введенных ограничений центры были закрыты, а многие делопроизводства приостановлены.

Он поставил задачу выстроить работу МФЦ так, чтобы те максимально быстро решили отложенные дела и эффективно оказывали услуги.

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ИСТОЧНИК KP.RU