Губернатор Валерий Радаев призвал наладить работу МФЦ
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил первому зампреду правительства региона — министру финансов Вадиму Ойкину и министру экономического развития Юлии Шваковой наладить работу МФЦ.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора региона, после снятия ограничений население стало жаловаться на очереди в учреждения. Непросто и дозвониться.
Глава региона отметил, что из-за введенных ограничений центры были закрыты, а многие делопроизводства приостановлены.
Он поставил задачу выстроить работу МФЦ так, чтобы те максимально быстро решили отложенные дела и эффективно оказывали услуги.
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ИСТОЧНИК KP.RU