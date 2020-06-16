2020-06-16T12:30:06+03:00
Общество

Неделю он лечился на дому, а потом ситуация ухудшилась: В саратовском минздраве рассказали об очередном умершем от коронавируса

Количество погибших от COVID-19 составляет 39 человек
Поделиться:
В Саратове уже 39 человек скончались от коронавирусаВ Саратове уже 39 человек скончались от коронавируса
Изменить размер текста:

Из общего числа заразившихся коронавирусом в Саратовской области на утро 16 июня 42,6% мужчины

Общий коэффициент заболеваемости по области - 200,7 на 100 тысяч населения, по Росии этот показатель - 360,5.

В стационарах сегодня 1768 пациентов, у 1520 - пневмония, в том числе 927 - с коронавирусом. Об этом на брифинге в минздраве Саратовской области расскзал первый замминистра Станислав Шувалов.

На 16 июня с начала пандемии в регионе 39 человек умерли от COVID-19.

- Умер еще один пациент— 59-летний мужчина. Сначала у него заболевание было в легкой форме, он лечился на дому. Но состояние ухудшилось и его госпитализирован в стационар. Уже на вторые сутки он попал на аппарат ИВЛ. 10 дней он на нем находился. У него прогрессировала дыхательная недостаточность, полиорганнная недостаточность и интоксикационный синдром, поэтому спасти его не удалось, - рассказал Станислав Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ПИУ РАНХиГС подведены итоги конкурса творческих работ «Бизнес слава»
Семь зараженных коронавирусом женщин родили детей в Саратовской области
Неделю он лечился на дому, а потом ситуация ухудшилась: В саратовском минздраве рассказали об очередном умершем от коронавируса
В Саратове росгвардейцы задержали находящегося в розыске парня
В селе под Саратовом мужчина нашел на своем участке человеческие кости
Губернатор Валерий Радаев призвал наладить работу МФЦ
Мошенник лишил жительницу Саратова почти 400 тыс. рублей
В Саратовской облдуме предложили выплатить каждому саратовцу по 3000 рублей
В Саратове присяжные оправдали зарезавшего у магазина «Цветы» человека
Под Саратовом таможенники обнаружили 123 тыс. пачек сигарет под мешками с солью
Свыше тысячи саратовцев подали заявку на льготную ипотеку
Питьевая вода будет поступать к жителям улиц Уфимцева и 7-ая Нагорная по новым коммуникациям
Андрей Воробьев поддержал новый принцип распределения транспортного налога
В Татищеве произошел пожар возле кафе «У Гиви»