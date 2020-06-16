Неделю он лечился на дому, а потом ситуация ухудшилась: В саратовском минздраве рассказали об очередном умершем от коронавируса

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:30:06+03:00

В Саратове уже 39 человек скончались от коронавируса

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Из общего числа заразившихся коронавирусом в Саратовской области на утро 16 июня 42,6% мужчины

Общий коэффициент заболеваемости по области - 200,7 на 100 тысяч населения, по Росии этот показатель - 360,5.

В стационарах сегодня 1768 пациентов, у 1520 - пневмония, в том числе 927 - с коронавирусом. Об этом на брифинге в минздраве Саратовской области расскзал первый замминистра Станислав Шувалов.

На 16 июня с начала пандемии в регионе 39 человек умерли от COVID-19.

- Умер еще один пациент— 59-летний мужчина. Сначала у него заболевание было в легкой форме, он лечился на дому. Но состояние ухудшилось и его госпитализирован в стационар. Уже на вторые сутки он попал на аппарат ИВЛ. 10 дней он на нем находился. У него прогрессировала дыхательная недостаточность, полиорганнная недостаточность и интоксикационный синдром, поэтому спасти его не удалось, - рассказал Станислав Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU