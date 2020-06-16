2020-06-16T15:35:40+03:00
Общество

В Саратовской области отменили крестный ход в Вавилов Дол

Традиционный ход паломников по маршруту Балашов - Саратов - Вавилов Дол не состоится в 2020 году.
Александр Уриевский
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В Саратовской области отменили многодневные крестные ходы в связи с распространением коронавирусной инфекции. В том числе традиционный маршрут от Балашова на Вавилов Дол через Саратов, который должен был начинаться сегодня, 16 июня.

Кроме того, решили отменить летний отдых в детских православных лагерях. Об этом сообщили на заседании Архиерейского совета Саратовской митрополии, которое прошло по видеосвязи. В нем приняли участие руководители епархиальных отделов и сотрудники Саратовской православной духовной семинарии.

Также участники заседания рассмотрели вопросы о соблюдении в храмах противоэпидемических мер и приняли решение о проведении службы в монастырях без прихожан до полного снятия режима самоизоляции в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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