В Саратовской области отменили крестный ход в Вавилов Дол
В Саратовской области отменили многодневные крестные ходы в связи с распространением коронавирусной инфекции. В том числе традиционный маршрут от Балашова на Вавилов Дол через Саратов, который должен был начинаться сегодня, 16 июня.
Кроме того, решили отменить летний отдых в детских православных лагерях. Об этом сообщили на заседании Архиерейского совета Саратовской митрополии, которое прошло по видеосвязи. В нем приняли участие руководители епархиальных отделов и сотрудники Саратовской православной духовной семинарии.
Также участники заседания рассмотрели вопросы о соблюдении в храмах противоэпидемических мер и приняли решение о проведении службы в монастырях без прихожан до полного снятия режима самоизоляции в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU