Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 16 июня 2020 года: 123 случая
На 9 часов утра 16 июня, по оперативным данным штаба, в регионе зарегистрировано 123 лабораторно подтвержденных случая инфицирования.
Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 4 857 человек. Выздоровели с начала эпидемии 2 204 человек, за сутки — 133.
Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 47, Энгельсский район — 25, Балашовский — 11, Марксовский — 8, Балаковский — 7, Аркадакский — 4, Аткарский, Вольский, Ивантеевский и Саратовский — по 3, Александрово-Гайский и Ершовский — по 2, Дергачевский, Ровенский, Романовский, Татищевский и Федоровский — по одному.
Среди заболевших 36 контактных лиц, 87 — с неустановленным источником заражения.
По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 76, с признаками ОРВИ — 25, с бессимптомным течением — 22.
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет – 4;
- 18-19 лет – 1;
- 20-29 лет – 11;
- 30-39 лет – 15;
- 40-49 лет – 12;
- 50-59 лет – 25;
- старше 60 – 55.
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ИСТОЧНИК KP.RU