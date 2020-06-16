2020-06-16T19:56:40+03:00
Общество

Валерий Радаев потребовал добиться первого места в ПФО по дешевизне минимального набора продуктов

Для этого надо развивать ярмарочную торговлю
Екатерина Семенова
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Саратовская область заняла третье место в Приволжском федеральном округе по стоимости минимального продуктового набора.

Об этом на заседании Координационного совета доложил первый заместитель министра экономического развития Дмитрий Муравьев. Он сообщил, что по итогам апреля стоимость набора составила 3 623 рубля.

Губернатор Валерий Радаев остался недоволен таким положением дел. Он заявил, что регион должен занимать лидирующее положение по этому вопросу, то есть стоимость минимального набора должна быть самой низкой в ПФО.

- Изучите, почему потеряли позицию за месяц, — потребовал он.

Губернатор предложил развивать ярмарочную торговлю во всех районах Саратова. Сейчас, по его словам, на рынках столпотворение. Люди не знают, что уже работает рынок в Елшанке, например, поэтому едут на другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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