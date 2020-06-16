В Саратовской облдуме предложили выплатить каждому саратовцу по 3000 рублей

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:55:51+03:00

Деньги предлагают выдать для покупки масок и перчаток

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На заседании рабочей группы 16 июня в Саратовской областной думе несколько депутатов регпарламента предложили выделить деньги гражданам на приобретение средств индивидуальной защиты в период коронавирусной инфекции.

С 1 мая и до момента отмены мер по обязательному ношению масок в регионе каждому саратовцу предполагается выделить по 3000 рублей в целях обеспечении безопасности граждан.

Предложение вызвало споры, но было принято решение вынести этот вопрос на заседание комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU