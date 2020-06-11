2020-06-10T23:54:21+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, последние новости на 11 июня 2020: Заболевших все больше, медики жалуются на невыплату надбавок

Собрали последние новости по коронавирусу в Саратове
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Люди в халатах и масках от имени врачей энгельсской больницы обратились к президентуЛюди в халатах и масках от имени врачей энгельсской больницы обратились к президенту
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На утро 11 июня в Саратовской области зафиксировано уже 4132 случая заражения коронавирусом. За сутки добавилось еще 117 заражений.

Почти столько же за сутки выздоровело – 112 человек. Но пока количество выздоровевших с начала пандемии не может сраниться с числом заражений – 1811 против 4132.

Выход на плато по заболеваемости подтверждает местный минздрав, обещая, что через несколько дней количество заболеваний пойдет на спад.

При этом в районах Саратовской области где уже фиксируется низкая или нулевая заболеваемость не планируют снимать ограничения. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

И это при том, что даже губернатор Валерий Радаев предложил пересмотреть подход к снятию ограничений. Если большая часть заболевших – в Саратове, то почему должны страдать люди и организации по всей области?

- Расчет показателей ведется целиком по области. По районам еще можно рассчитать индекс распространения заболеваемости, то коэффициент тестирования - сложно, - отметила Надежда Матвеева и тем самым отсекла возможность снятия ограничений в отдельно взятом районе Саратовской области.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

С доплатами медикам в период борьбы с коронавирусом случился очередной информационный казус.

Работники Энгельсской районной больницы (ЭРБ) записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.

На размещенном в YouTube ролике группа людей в защитных костюмах и масках, находящаяся на фоне деревьев заявила, что им не выплачивают деньги за работу с коронавирусными больными.

Замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов по поводу жалоб медиков Путину поинтересовался, а зачем они в средствах защиты находятся в лесу? Он отметил также, что медики не жаловались ни ему, ни министру, а сразу президенту.

Кроме того, проверкой минздрава установлено, что все те, кто должен был получить выплаты в ЭРБ, получили их в том объеме, который предписан всеми нормативно-правовыми актами. Он также заметил несоответствие костюмов медиков и антуража съемки. Станислав Шувалов вообще заявил, что надо проверить, врачи ли это сделали обращение – за масками не узнать.

Станислав Шувалов Фото: Александр Уриевский

Станислав ШуваловФото: Александр Уриевский

Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев также встретился в стенах Энгельсской районной больницы с медработниками, которые записали обращение к президенту РФ.

Так как Энгельсская районная больница не является «ковидным» госпиталем, федеральные выплаты ее работникам не положены. Сотрудники ЭРБ контактируют с пациентами, у которых есть подозрение на COVID-19, потом этих пациентов забирают профильные учреждения. Но это другие региональные постановления под номером 234-П, выплаты по которым происходят, как положено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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