Пусть работают: Валерий Радаев призвал найти способ снять ограничения с районов Саратовской области, где низкая заболеваемость коронавирусом

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев завершил заседание Координационного совета по противодействию распространению коронавируса призывом «брать на себя ответственность».

Он обратился к членам правительства с предложением искать решения, как вывести из ограничений те территории, где низкая заболеваемость.

- Там, где мы превышает показатели заболеваемости — вводим карантин. А если у нас по этим показателям у 80% области нули стоят, что принимать? Саратов дает 70% суточной заболеваемости, а при чем здесь 80% области и бизнес, который там? Почему они должны страдать? — заявил Радаев.

Глава региона призвал найти такие решения, чтобы можно было контролировать дистанцию и соблюдение иных предписаний Роспотребнадзора, однако разрешить работу предприятий.

- Давайте искать решения, а не говорить, что Роспотребнадзор нам написал. У Роспотребнадзора такая работа, у прокуратуры такая работа. А наша задача — брать на себя ответственность и находить решения. 80% способны работать — пусть работают. В Саратове на сегодня 80 случаев почти заболевания, а вся область должна сидеть на изоляции. Почему? — заявил губернатор.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин принял решение поддержать вопросы занятости еще на три месяца.

- А это ресурсы. Мы должны обеспечить занятость, — уверен Валерий Радаев.

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