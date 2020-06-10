Выплат никаких не получаем: медики Энгельсской райбольницы пожаловались Владимиру Путину
Работники Энгельсской районной больницы записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.
На размещенном в YouTube ролике группа людей в защитных костюмах и масках заявила, что им не выплачивают деньги за работу с коронавирусными больными.
- Мы работаем с населением, обслуживаем вызовы, ведем приемы больных с вирусной инфекцией, наблюдаем за контактными по новой вирусной инфекции COVID-19. Выплат никаких мы не получаем, — говорится в ролике.
По словам медиков, руководство им заявило, что выплаты получают только те, кто работает непосредственно с зараженными.
- Но на участке мы не можем подтвердить это, во время осмотра тестов у нас нет. Только после госпитализации пациентов приходит подтверждение коронавирусной инфекции, и выплаты производятся по часам, — рассказали медики.
Еще их волнует ситуация со снижением зарплаты с мая 2020 года. По словам медиков, несмотря на полностью отработанные праздничные дни, выплачена им была не полная сумма.
- Руководство объясняет это тем, что начался период отпусков и денег нет, — заявили участники ролика.
Третья проблема — перевод санитарок в уборщики и урезание им ставок на 50%. Это было объяснено тем, что времени и оплаты хватит на уборку помещений. Однако, по словам обратившихся, не учитывается площадь стен, окон и прилегающих территорий. Временами уборкой приходится заниматься медицинскому персоналу.
Напомним, ранее с похожим обращением выступили сотрудники Энгельсской городской больницы №2. Ситуация переросла в скандал на региональном уровне, губернатор Валерий Радаев поручил провести проверку. Была проведена работа с главврачом больницы, а медикам пообещали доплаты.
Сотрудники Энгельсской районной больницы пожаловались Владимиру Путину.
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ИСТОЧНИК KP.RU