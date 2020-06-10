2020-06-10T12:13:02+03:00
Общество

Выплат никаких не получаем: медики Энгельсской райбольницы пожаловались Владимиру Путину

Врачи сообщили также об урезании зарплат [видео]
Екатерина Семенова
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В сети появился ролик с жалобой медиков Энгельсской районной больницы Владимиру ПутинуВ сети появился ролик с жалобой медиков Энгельсской районной больницы Владимиру Путину
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Работники Энгельсской районной больницы записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.

На размещенном в YouTube ролике группа людей в защитных костюмах и масках заявила, что им не выплачивают деньги за работу с коронавирусными больными.

- Мы работаем с населением, обслуживаем вызовы, ведем приемы больных с вирусной инфекцией, наблюдаем за контактными по новой вирусной инфекции COVID-19. Выплат никаких мы не получаем, — говорится в ролике.

По словам медиков, руководство им заявило, что выплаты получают только те, кто работает непосредственно с зараженными.

- Но на участке мы не можем подтвердить это, во время осмотра тестов у нас нет. Только после госпитализации пациентов приходит подтверждение коронавирусной инфекции, и выплаты производятся по часам, — рассказали медики.

Еще их волнует ситуация со снижением зарплаты с мая 2020 года. По словам медиков, несмотря на полностью отработанные праздничные дни, выплачена им была не полная сумма.

- Руководство объясняет это тем, что начался период отпусков и денег нет, — заявили участники ролика.

Третья проблема — перевод санитарок в уборщики и урезание им ставок на 50%. Это было объяснено тем, что времени и оплаты хватит на уборку помещений. Однако, по словам обратившихся, не учитывается площадь стен, окон и прилегающих территорий. Временами уборкой приходится заниматься медицинскому персоналу.

Напомним, ранее с похожим обращением выступили сотрудники Энгельсской городской больницы №2. Ситуация переросла в скандал на региональном уровне, губернатор Валерий Радаев поручил провести проверку. Была проведена работа с главврачом больницы, а медикам пообещали доплаты.

Сотрудники Энгельсской районной больницы пожаловались Владимиру Путину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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