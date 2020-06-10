В районах Саратовской области не планируют снимать ограничения, несмотря на низкую заболеваемость
Снимать ограничения в отдельных районах Саратовской области не планируется.
Об этом сообщила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева на брифинге в Минздраве.
Накануне, 9 июня, на заседании Координационного совета губернатор Валерий Радаев предложил пересмотреть подход к снятию ограничений. По его словам, возможно открыть те районы, где заболеваемость низкая.
- Расчет показателей ведется целиком по области. По районам еще можно рассчитать индекс распространения заболеваемости, то коэффициент тестирования — сложно, — отметила Надежда Матвеева.
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ИСТОЧНИК KP.RU