В районах Саратовской области не планируют снимать ограничения, несмотря на низкую заболеваемость

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:54:00+03:00

Все дело — в коэффициенте тестирования

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Снимать ограничения в отдельных районах Саратовской области не планируется.

Об этом сообщила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева на брифинге в Минздраве.

Накануне, 9 июня, на заседании Координационного совета губернатор Валерий Радаев предложил пересмотреть подход к снятию ограничений. По его словам, возможно открыть те районы, где заболеваемость низкая.

- Расчет показателей ведется целиком по области. По районам еще можно рассчитать индекс распространения заболеваемости, то коэффициент тестирования — сложно, — отметила Надежда Матвеева.

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ИСТОЧНИК KP.RU