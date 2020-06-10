Депутат Саратовской облдумы Андрей Воробьев встретился с медработниками, записавшими обращение к президенту РФ

10 Июнь 2020 2020-06-10T18:29:51+03:00

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Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев встретился с медработниками, которые записали обращение к президенту РФ.

Встреча проходила в стенах Энгельсской районной больницы. Ее участниками также стали прокурор города Энгельс Владимир Климов, главный врач Энгельсской районной больницы Елена Широких, представители министерства здравоохранения, руководство областного обкома профсоюза работников здравоохранения и сотрудники больницы.

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Вчера на YouTube-канале появился видеоролик, где люди в белых защитных комбинезонах обращаются к президенту РФ Владимиру Путину и жалуются, что не получают «положенных президентских и стимулирующих выплат». В ролике обратившиеся представляются «медиками из Энгельсской районной больницы, работниками ФАПов и амбулаторий, работниками первичного звена». Они уверяют, что работают с населением, обслуживают «вызова», ведут прием больных с вирусной инфекцией, наблюдают за контактными, но выплат никаких не получают. Также в видеообращении медики пожаловались на снижение заработной платы и понижении в должностях. Обращение по своей сути анонимное. Узнать людей в белых халатах невозможно.

Для руководства лечебного учреждения, как и для министерства здравоохранения данное обращение стало полной неожиданностью. Именно поэтому была организована встреча с коллективом учреждения, на которой были даны разъяснения по порядку выплат, видах и сроках. Так как Энгельсская районная больница не является «ковидным» госпиталем, федеральные выплаты ее работникам не положены. Согласно 484-му приказу выплаты рассчитаны на сотрудников «ковидных» госпиталей — на тех, кто постоянно находится в стационаре и оказывает помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Сотрудников ЭРБ контактируют с пациентами, у которых есть подозрение на COVID-19, потом этих пациентов забирают профильные учреждения. Но это другие региональные постановления под номером 234-П, выплаты по которым происходят, как положено.

- Это обращение, естественно, не осталось без внимания. Хоть оно и анонимное, до сотрудников медучреждения была доведена вся необходимая информация.

Что касается жалоб, про понижение заработной платы и должностей, то в этом случае будут разбираться конкретно с каждым. Будут подняты документы и проведены проверки соответствующими органами и ведомствами. Все положенные выплаты врачи обязательно получат, — прокомментировал Андрей Воробьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU