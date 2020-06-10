Станислав Шувалов о записи обращения к Путину: Надо разобраться, врачи ли это

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:18:50+03:00

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На вопрос, грозит ли врачам, записавшим видеообращение к Путину, наказание за «нецелевое» использование специальной амуниции, первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов пояснил, в каком случае медработникам придется отвечать.

- С учетом того, что мы видим неких людей в амуниции, которые читают какой-то текст, надо понять, сотрудники ли это больницы. Разберемся в ситуации. По результатам проверки станет понятно, кто и за что будет наказан. Если есть вопросы к нам или медорганизации, соответственно, будем решать вопрос, если вдруг действительно что-то не так, хотя не видим пока подтверждения. Если окажется, что это средства защиты, купленные учреждением на бюджетные средства, то соответственно, сами понимаете — то, что было сделано, будет подвергнуто определенной оценке, — сказал Шувалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU