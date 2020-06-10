Замминистра по поводу жалоб медиков Путину: А зачем они в средствах защиты находятся в лесу?
В Минздраве Саратовской области прокомментировали обращение медиков энгельсской больницы к президенту Путину по поводу выплаты денег за работу в условиях опасности заражения коронавирусом.
- Во-первых, хочу отметить, что проведенной нами проверкой установлено, что все те, кто должен был получить выплаты в ЭРБ, получили в том объеме, который предписан всеми нормативно-правовыми актами. Сегодня в очередной раз руководство больницы провело встречу с работниками. Данные медработники не обращались с этими жалобами ни к министру, ни в министерство. Несмотря на то, что министр лично на штабах и координационных советах неоднократно говорило, что его телефон в том числе сотовый открыт для общения с любым медработником, — заявил на брифинге в Минздраве 10 июня первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Он также заметил несоответствие костюмов медиков и антуража съемки.
- При просмотре ролика возникают вопросы, зачем медработники в таких серьезных средствах защиты находятся в лесу. Средства защиты обходятся довольно дорого, — заметил Шувалов.
ИСТОЧНИК KP.RU