Замминистра по поводу жалоб медиков Путину: А зачем они в средствах защиты находятся в лесу?

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:11:00+03:00

Станислав Шувалов отметил, что медики не жаловались ни ему, ни министру, а сразу Путину

Изменить размер текста: A A

В Минздраве Саратовской области прокомментировали обращение медиков энгельсской больницы к президенту Путину по поводу выплаты денег за работу в условиях опасности заражения коронавирусом.

- Во-первых, хочу отметить, что проведенной нами проверкой установлено, что все те, кто должен был получить выплаты в ЭРБ, получили в том объеме, который предписан всеми нормативно-правовыми актами. Сегодня в очередной раз руководство больницы провело встречу с работниками. Данные медработники не обращались с этими жалобами ни к министру, ни в министерство. Несмотря на то, что министр лично на штабах и координационных советах неоднократно говорило, что его телефон в том числе сотовый открыт для общения с любым медработником, — заявил на брифинге в Минздраве 10 июня первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Он также заметил несоответствие костюмов медиков и антуража съемки.

- При просмотре ролика возникают вопросы, зачем медработники в таких серьезных средствах защиты находятся в лесу. Средства защиты обходятся довольно дорого, — заметил Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU